Выборы в Армении: лидирует партия и.о. премьер-министра

Сейчас только две политические силы преодолевают избирательный барьер.

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных выборах в парламент с 59,49% голосов, у блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 18,14%.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки бюллетеней с 437 участков из 2 008 (21,7%), — пишет ТАСС.

Сейчас только политические силы Пашиняна и Кочаряна преодолевают избирательный барьер, который для партий составляет 5%, а для блоков - 7%. Блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" набирает 5,63% голосов, партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна - 4,78%. Остальные партии и блоки не имеют и трех процентов.

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В Ереване, в котором проголосовали около трети избирателей всей страны, подсчитаны бюллетени с 18 участков. По данным с этих участков, партия Пашиняна лидирует с 41,97%, у блока Кочаряна - 27,14%.

В выборах участвовали 25 партий и блоков. Явка составила 49,4%.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке. С занимаемой должности он ушел для проведения внеочередных парламентских выборов.

Он пояснил, что, по действующей конституции страны, проведение внеочередных выборов возможно только, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не выбирает нового.

Напомним, кризис в Армении начался 25 февраля. Люди вышли на улицы города на фоне заявления главы правительства о попытке военного переворота в стране. Такое мнение Пашинян высказал после того, как Генштаб Вооруженных сил потребовал отставки не только премьер-министра, но и всего правительства после освобождения их первого заместителя начальника Тирана Хачатряна.

Заметим, что в Армении происходили массовые протесты, организованные оппозицией с требованием отставки Пашиняна. Митингующие обвиняли его в ответственности за поражение в недавнем вооруженном противостоянии с Азербайджаном в Нагорном Карабахе и в нынешнем экономическом кризисе в стране.

Добавим, что президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление, согласно которому с 10 ноября 2020 объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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