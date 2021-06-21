Посол России вернулся в США после трех месяцев в РФ: подробности

Анатолий Антонов находился в Москве с 21 марта.
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Соединенные Штаты Америки после примерно трех месяцев пребывания в Москве.
Об этом пишет ТАСС.
Самолет с ним приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Посол прилетел регулярным рейсом "Аэрофлота".
После приземления авиалайнера Антонова встретили российские дипломаты и вместе с ним отправились на автомобилях посольства в Вашингтон.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Также Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей.
После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. А посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.
О возвращении послов договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече 16 июня.
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