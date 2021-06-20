Российский посол возобновит работу в США 21 июня

Посол России в США с марта находился в Москве.

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон, он возобновит работу 21 июня.

Об этом пишет издание "РИА Новости".

По словам посла Антонова, в США у него уже запланированы встречи.

О возвращении послов договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече 16 июня. С марта Антонов находился в Москве: его вызвали для консультаций по отношениям России и США после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей.

Напомним, Белый дом заморозил помощь Украине на 100 млн долларов. Пакет был разработан в ответ на агрессию российских войск вдоль украинской границы.

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