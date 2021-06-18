Белый дом заморозил помощь Украине на 100 млн долларов — СМИ

Пакет был разработан в ответ на агрессию российских войск вдоль украинской границы.

Белый дом готовил для Украины новый пакет военной помощи на 100 млн долларов, включая летальное вооружение, но неизвестно, будет ли он предоставлен.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех информированных источников.

Сообщают, что пакет готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях. Над вопросом работали Государственный департамент и Пентагон.

Впоследствии, как утверждают источники, в Совете национальной безопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече Джо Байдена и Путина в Женеве. По словам одного за собеседников, пакет все еще "неприкосновенный" и может быть быстро предоставлен Украине.

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