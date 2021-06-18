Россия возобновляет авиасообщение с 9 странами

Авиасообщение начнут восстанавливать 22 июня.

28 июня РФ возобновит авиасообщение с рядом стран. Также 22 июня восстанавливает пассажирское авиасообщение с турецкими курортами.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на одном из российских телеканалов.

"По решению оперативного штаба, 28 июня РФ восстанавливает полеты в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию и Италию, на Кипр и в Северную Македонию. Кроме этого, 22 июня штаб восстанавливает пассажирское авиасообщение с турецкими курортами", — говорится в заявлении.

Напомним, Япония запретила белорусским авиакомпаниям летать в страну. Причина такого решения — инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair.

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