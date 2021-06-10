Япония запретила белорусским авиакомпаниям летать в страну

Рекомендовано японским авиаперевозчикам не летать над территорией Беларуси.

Японское правительство запретило самолетам авиакомпаний Беларуси осуществлять рейсы в страну.

Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, пишет Kyodo News.

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Также рекомендуется японским авиаперевозчикам не летать над территорией Беларуси. По словам Като, причина такого решения - инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair. Впрочем, отмечается, что запрет символический: между Японией и Беларусью нет прямого авиасообщения.

"Мы решительно осуждаем вынужденную посадку гражданского самолета и своевольный арест конкретного пассажира на борту белорусскими властями. Мы требуем немедленного освобождения арестованного журналиста", — сказал Като.

Напомним, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах. В США и ЕС принудительную посадку гражданского борту назвали актом государственного терроризма. Сейчас там готовят санкции против белорусского режима.

Позже саммит государств Евросоюза принял запрет белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в ЕС и полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.

В свою очередь, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в города 21 стран мира, а также рейсы в обратном направлении. Речь идет пейсы в Литву, Великобритании, Франции, Украины, Латв, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии, Польши, Италии, Нидерландов, Германии, Австрии, Бельгии, Испании, России (Калининград), Венгрии, Молдовы, Сербии, Кипра.

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