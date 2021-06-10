Японія заборонила білоруським авіакомпаніям літати до країни

Рекомендовано японським авіаперевізникам не літати над територією Білорусі.

Японський уряд заборонив літакам авіакомпаній Білорусі здійснювати рейси до країни.

Про це повідомив генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като, пише Kyodo News.

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Також рекомендовано японським авіаперевізникам не літати над територією Білорусі. За словами Като, причина такого рішення інцидент примусовою посадкою літака компанії Ryanair. Утім, зазначається, що заборона символічна: між Японією та Білоруссю немає прямого авіасполучення.

"Ми рішуче засуджуємо вимушену посадку цивільного літака та свавільний арешт конкретного пасажира на борту білоруською владою. Ми вимагаємо негайного звільнення заарештованого журналіста", - сказав Като.

Нагадаємо, 24 травня літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувача змусили сісти у Мінську. З борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу. Обидвох нині тримають у мінських в’язницях. У США та ЄС примусову посадку цивільного борту назвали актом державного тероризму. Наразі там готують санкції проти білоруського режиму.

Пізніше саміт держав Євросоюзу ухвалив заборону білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси до ЄС і польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі цієї країни.

Своєю чергою, білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасовує рейси до міст 21 країни світу, а також рейси у зворотньому напрямку. Йдеться пейси до Литви, Великої Британії, Франції, України, Латви, Фінляндії, Чехії, Швеції, Естонії, Польщі, Італіі, Нідерландів, Німеччини, Австрії, Бельгії, Іспанії, Росії (Калінінграду), Угорщини, Молдови, Сербії, Кіпру.

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