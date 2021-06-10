Виріс попит на медикаменти: як пандемія посприяла збільшенню експорту компанії "Фармак"

Торік експорт продукції компанії "Фармак" сягнув майже 30%.

Українська фармацевтична компанія "Фармак" у минулому році збільшила свій експорт на 40%. Вона постачала продукцію у понад 30 країн світу.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Фармак" продає свою продукцію у країни ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії тощо. Із загальної кількості проданої продукції частка експорту у 2020 році становила 29,6%. Це на 5,3% більше у порівнянні з попереднім роком.

З початком пандемії у всьому світі різко виріс попит на лікарські засоби, що використовуються в комплексній терапії пацієнтів з COVID-19. Таким чином низку препаратів "Фармак" експортувала до Ізраїлю, Великобританії, Швеції, Франції, Німеччини, Польщі, Австралії, Нової Зеландії, Мексики і Сінгапуру, а також відправляла для цілей використання ВООЗ.

Виробничі лінії компанії, окрім національних мають європейські сертифікати GMP (належна виробнича практика). Це дозволяє реалізовувати продукцію у країнах з особливо жорсткими регуляторними вимогами.

"Компанія "Фармак" - це надсучасне високотехнологічне виробництво, де виготовляються ліки відповідно до всіх міжнародних стандартів. Завдяки цьому ми гарантуємо високу якість наших препаратів та отримуємо довіру споживачів в усьому світі. Зараз ми готуємося до проходження інспекції FDA (управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США - Ред.) для виходу на ринок Сполучених Штатів", - зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор підприємства.

За його словами, стратегічна мета компанії - наростити частку експорту в загальному об’ємі продажів до 40%. "Фармак" має власні представництва в Казахстані, Узбекистані та Киргизстані, а також маркетуючу компанію у Польщі. Компанія є лідером фармацевтичного ринку України за даними Proxima Research.

Підприємство щорічно реінвестує в розвиток до 90% прибутку. Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 310 млн доларів США. Щорічні інвестиції в наукові дослідження й розробки становлять приблизно 15 млн доларів США. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів GMP.

"Фармак" входить до ТОП-25 найінноваційніших компаній. За інформацією низки рейтингів, компанія є найбільшим платником податків серед фармвиробників України та кращим роботодавцем.

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