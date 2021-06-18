Росія відновлює авіасполучення з 9 країнами

Авіасполучення почнуть відновлювати 22 червня.

28 червня РФ відновить авіасполучення з рядом країн. Також 22 червня відновлює пасажирське авіасполучення з турецькими курортами.

Про це заявила віце-прем'єр Тетяна Голікова на одному з російських телеканалів.

"За рішенням оперативного штабу, 28 червня відновлюють польоти до США, Бельгії, Болгарії, Йорданії, Ірландії та Італії, на Кіпр і до Північної Македонії. Крім цього, 22 червня штаб відновлює пасажирське авіасполучення з турецькими курортами", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Японія заборонила білоруським авіакомпаніям літати до країни. Причина такого рішення - інцидент з примусовою посадкою літака компанії Ryanair.

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