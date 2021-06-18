Білий дім заморозив допомогу Україні на 100 млн доларів – ЗМІ

Пакет було розроблено у відповідь на агресію російських військ уздовж українського кордону.

Білий дім готував для України новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів, включно з летальним озброєнням, але невідомо, чи він буде наданий.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох поінформованих джерел.

Повідомляють, що пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях. Над питанням працювали Державний департамент і Пентагон.

Згодом, як стверджують джерела, у Раді національної безпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Путіна у Женеві. За словами одного за співрозмовників, пакет все ще "недоторканний" та може бути швидко наданий Україні.

Нагадаємо, Байден застеріг Путіна від кібератак на ключові об’єкти США. Озвучено перелік недоторканних. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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