Білий дім заморозив допомогу Україні на 100 млн доларів – ЗМІ

Пакет було розроблено у відповідь на агресію російських військ уздовж українського кордону.
Білий дім готував для України новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів, включно з летальним озброєнням, але невідомо, чи він буде наданий.
Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох поінформованих джерел.
Повідомляють, що пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях. Над питанням працювали Державний департамент і Пентагон.
Згодом, як стверджують джерела, у Раді національної безпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Путіна у Женеві. За словами одного за співрозмовників, пакет все ще "недоторканний" та може бути швидко наданий Україні.
Нагадаємо, Байден застеріг Путіна від кібератак на ключові об’єкти США. Озвучено перелік недоторканних.