Російський посол відновить роботу в США: названо дату

Посол Росії в США від березня перебував у Москві.

Посол Росії в США Анатолій Антонов вилетів до Вашингтона, він відновить роботу 21 червня.

Про це пише видання "РІА Новини".

За словами посла Антонова, в США у нього вже заплановані зустрічі.

Про повернення послів домовилися президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден на зустрічі 16 червня. Від березня Антонов перебував у Москві: його викликали для консультацій по відносинам Росії і США після того, як Байден ствердно відповів на питання про те, чи вважає Путіна вбивцею.

Нагадаємо, Білий дім заморозив допомогу Україні на 100 млн доларів. Пакет було розроблено у відповідь на агресію російських військ уздовж українського кордону.

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