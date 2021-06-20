Російський посол відновить роботу в США: названо дату

Посол Росії в США від березня перебував у Москві.
Посол Росії в США Анатолій Антонов вилетів до Вашингтона, він відновить роботу 21 червня.
Про це пише видання "РІА Новини".
За словами посла Антонова, в США у нього вже заплановані зустрічі.
Про повернення послів домовилися президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден на зустрічі 16 червня. Від березня Антонов перебував у Москві: його викликали для консультацій по відносинам Росії і США після того, як Байден ствердно відповів на питання про те, чи вважає Путіна вбивцею.
Нагадаємо, Білий дім заморозив допомогу Україні на 100 млн доларів. Пакет було розроблено у відповідь на агресію російських військ уздовж українського кордону.