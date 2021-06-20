Американські рибалки випадково спіймали агресивну акулу-людожера (фото, відео)

Рибалки відпустили акулу.

У США місті Сісайд-Хайтс (штат Нью-Джерсі) під час спортивної риболовлі учасникам вдалося зловити велику білу акулу, також відому як акулу-людожер.

Про це повідомляє сайт телеканалу ABC 6.

Американці ловили лисячих акул за 1,5 км від берега. За словами капітана Джеффа Уорфорда, акула-людожер попалася на гачок випадково.

Зазначається, що вага акули була близько 50 кг і довжина до двох метрів. Хижа риба накинулася на човен, але команда відпустила її.

"Вона почала наближатися, і я сказав: "Боже мій, це чудовий білий колір". І ми вивели її на борт човна, зняли відео, сфотографували, перерізали волосінь і відпустили", - каже рибак.

До слова, велика біла акула - одна з найбільших хижих риб у світі. Ці хижі риби можуть сягати до 4,6-4,8 метра в довжину, але зустрічаються особини довжиною і до 6 метрів. Акули цього виду вважаються найбільш небезпечними для людини.

Нагадаємо, чоловік під час риболовлі на Кокосових островах в Індійському океані спіймав на гачок жовтоперого каранкса, але витягти з води здобич він не міг, бо на заваді йому стали три акули. У результаті 21-річний рибалка вистояв у сутичці з хижаками і забрав улов.

Раніше у США рибалка із Північної Кароліни у затоці Мерреллс випадково зловив на вудку алігатора орієнтовно до 8 футів (близько 2,4 м).

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