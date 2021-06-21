Вибори в Вірменії: лідирує партія в.о. прем'єр-міністра

Зараз тільки дві політичні сили долають виборчий бар'єр.

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна лідирує на позачергових виборах до парламенту з 59,49% голосів, у блоку експрезидента Роберта Кочаряна "Вірменія" — 18,14%.

Про це свідчать дані ЦВК після обробки бюлетенів з 437 дільниць з 2 008 (21,7%), — пише ТАРС.

Зараз тільки політичні сили Пашиняна і Кочаряна долають виборчий бар'єр, який для партій становить 5%, а для блоків — 7%. Блок експрезидента Сержа Саргсяна "Честь маю" набирає 5,63% голосів, партія "Квітуча Вірменія" бізнесмена Гагика Царукяна — 4,78%. Решта партій і блоків не мають і трьох відсотків.

У Єревані, в якому проголосували близько третини виборців всієї країни, підраховані бюлетені з 18 дільниць. За даними з цих ділянок, партія Пашиняна лідирує з 41,97%, у блоку Кочаряна — 27,14%.

У виборах брали участь 25 партій і блоків. Явка склала 49,4%.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відставку. З займаної посади він пішов для проведення позачергових парламентських виборів.

Він пояснив, що, за чинною конституцією країни, проведення позачергових виборів можливе тільки, якщо прем'єр подає у відставку, а парламент двічі не вибирає нового.

Нагадаємо, криза в Вірменії почався 25 лютого. Люди вийшли на вулиці міста на тлі заяви глави уряду про спробу військового перевороту в країні. Таку думку Пашинян висловив після того, як Генштаб Збройних сил зажадав відставки не тільки прем'єр-міністра, але і всього уряду після звільнення їх першого заступника начальника Тирана Хачатряна.

Зауважимо, що у Вірменії відбувалися масові протести, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна. Мітингувальники звинувачували його в відповідальності за поразку в недавньому збройному протистоянні з Азербайджаном в Нагірному Карабасі та в нинішній економічній кризі в країні.

Додамо, що президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали заяву, згідно з яким з 10 листопада 2020 оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі.

Новини світу: прем'єр-міністр Вірменії заявив про "спробу військового перевороту"

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