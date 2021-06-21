Парламентські вибори у Вірменії: ЦВК назвала переможців

До парламенту Вірменії проходять три політичні сили.

У Вірменії в неділю, 20 червня, пройшли дострокові парламентські вибори. ЦВК Вірменії уже підрахувала голоси та оголосила про перемогу на виборах партії в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір".

Про це повідомляє Інтерфакс.

ЦВК уже підрахувала 1 млн 281 тис. 911 голосів (100% виборців). З них партія Пашиняна набрала 53,92%, блок екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04%.

Сформований навколо Республіканської партії екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна і партії "Вітчизна" колишнього глави Служби нацбезпеки Артура Ванецяна блок "Маю честь" набрав 5,23%.

Прохідним бар'єром для партій є 5%, для блоків - 7%. Проте відповідно до виборчого кодексу Вірменії, якщо прохідний бар'єр долають лише дві політичні сили, то мандати отримає третя сила, що не подолала бар'єр (блок або партія), яка набрала найбільшу кількість голосів. Цією силою є блок "Маю честь".

Явка на виборах становила 49,4% виборців.

Нагадаємо, у Вірменії політсила, яку очолює експрезидент, не визнає результати виборів до парламенту.

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