Народные приметы, обряды и обычаи 3 августа

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.
3 августа церковь и верующие чтят память пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах.
3 августа: церковный праздник
Иезекииль, также Иезекииль — ветхозаветной библейский пророк, современник пророка Иеремии; относится к великих пророков. Иезекииль — сын священника Буге, был взят в плен при первом нашествии халдеев на Иерусалим 598 гг. до Р. Х., царем Иоакимом и другими знатными иудеями. На пятом году Вавилонского плена, еще до окончательного разрушения царства Иудейского, был призван Богом для продолжения среди израильского народа дела Иеремии, что остался в Иерусалиме.
Иезекииль знаменит своим пророчеством о воскресении мертвых, которое одновременно символически изображало и восстановление свободы еврейского народа.
3 августа: народные традиции
Ранее в народе считали, что в этот день после обеда начинается осень. Поэтому день посвящали посева озимых и сбору урожая яблок. 3 августа назвали днем Молчаливого Онуфрия. Также в этот день наши предки ладили закрома — отведенные места для зерна в хранилищах. Их надо было просушить, а доски — проверить, чтобы зимой мыши их прогрызли.
3 августа: что стоит сделать
Современникам надо навести порядок в шкафах и комодах. Стоит взять зимние вещи, проверять их, особенно меховые изделия. Стоит постирать теплое одеяло и высушить ее.
Также необходимо изменить емкости для хранения круп и других сыпучих запасов.
3 августа: что категорически запрещено
- Много разговаривать.
- Ремонтировать что-то.
3 августа: Украинские народные приметы
- Многие желудей на дубах — на теплую зиму.
- В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.
- В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.
- Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.
- Много орехов — голодный год.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания
- Таропрогноз на 2-8 августа: что карты нам предвещают