Курс доллара и евро на 4 августа

Курс доллара и евро на 4 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,9 гривны.

В среду, 4 августа, доллар останется стабильным, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 4 августа:

Доллар США — 26,84 грн (без изменений).

Евро — 31,89 грн (минус 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 3 августа:

Доллар США — 26,80/27,00 грн.

Евро — 31,70/32,00 грн.

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