Курс доллара и евро на 5 августа

Курс доллара и евро на 5 августа

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,9 гривны.

В четверг, 5 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 5 августа:

Доллар США — 26,90 грн (плюс 6 коп.).

Евро — 31,94 грн (плюс 5 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 4 августа:

Доллар США — 26,85/27,00 грн.

Евро — 31,70/32,00 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку