Курс доллара и евро на 5 августа

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,9 гривны.
В четверг, 5 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 5 августа:
- Доллар США — 26,90 грн (плюс 6 коп.).
- Евро — 31,94 грн (плюс 5 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 4 августа:
- Доллар США — 26,85/27,00 грн.
- Евро — 31,70/32,00 грн.
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