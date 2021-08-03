"Транш-подарок" МВФ выделит для Украины $ 2,7 млрд ко Дню Независимости

Украина получит этот транш "бесплатно и безусловно".

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долларов для поддержки мировой экономики. Украина в рамках этой программы получит 2,7 млрд долларов до конца лета.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей Facebook-странице.

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"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов... Это хороший подарок для Украины, и мы его получим и к 30-летию независимости", — написал Рашкован.

Общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа.

В то же время директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева назвала выделение средств на восстановление глобальной экономики историческим решением.

"Это историческое решение — крупнейший распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", — заявила она.

Специальные права заимствования (СПЗ) — резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредитом).

Как сообщалось, миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.

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