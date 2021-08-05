Астрологический прогноз на 5 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день с негативной энергетикой, в течение которого ссоры и конфликты будут возникать буквально на ровном месте, поэтому стоит соблюдать осторожность в выборе собеседников. Не стоит тратить деньги без крайней необходимости – о каждой сделанной в этот день покупке впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: омут, трясина.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 8
Цвет дня: цвет морской волны.
Камни дня: желтый нефрит, жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Слова дня: разгон в движении к новым целям.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: от свиданий и общения с друзьями лучше отказаться.
Мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные амулеты.
Табу дня: нельзя гулять в темное время суток в безлюдных местах.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются сильные духом люди с богатым внутренним миром, основной недостаток которых – отсутствие честолюбия: как правило, они останавливаются на достигнутом и не стремятся достичь большего.
Читайте также: Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно устраивать праздники