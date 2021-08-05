5 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Православная церковь почитает Почаевскую икону Божией Матери. Сегодня нельзя ругаться и лениться.
Какой сегодня день
5 августа отмечается Международный день светофора. Дата выбрана в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
Впрочем, первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен у здания парламента в Лондоне в 1868 году. Через три года его фонарь взорвался и ранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда был разработан и запатентован первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.
Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Впоследствии устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.
День ангела 5 августа
День ангела (именины) сегодня, 5 августа, празднуют: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
5 августа православная церковь почитает Почаевскую икону Божией Матери, которая относится к числу наиболее почитаемых верующими святынь. Она известна всему славянскому миру: вместе с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других вероисповеданий.
В Почаевской Лавре (обитель в Тернопольской области Украины) чудотворная икона находится около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа (по новому стилю) было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 1675 года.
Какие народные приметы и традиции сегодня
В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, пострадавших во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 — начало 4 века). В народе этот день называли Трофима Бессонника.
Традиции:
- Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому и праздник называли — Бессонника.
- На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день назад называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: "С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь".
Приметы:
- Если в небе звезды ярко светят, то жди быстрых дождей.
- Туман вечером приходит — к солнечной и теплой погоде.
- Ветви калины срубил — к несчастью.
- Сова кричит - на холод.
- Утренняя заря скоро потухает - будет сильный ветер.
Что нельзя делать 5 августа
- Сегодня нельзя долго спать и лениться.
- Запрещено сегодня скупиться. И вообще, чем больше сделаете 5 августа благих дел, тем лучше сложится ваша дальнейшая жизнь.
- Также нельзя этого дня грустить и ругаться.
Что произошло в этот день
- 1054 — в созвездии Тельца взорвалась звезда, создав огромную сверхновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью. Явление вызвало огромную панику в разных странах.
- 1439 — на Флорентийском соборе митрополит Киевский Исидор вместе с греческим архиепископом Василием Бессариона подписали церковную унию об объединении православной и католической Церквей под властью Римского Папы.
- 1841 — Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.
- 1866 — От холеры умер Иосиф Гладкий — последний кошевой Задунайской Сечи.
- 1919 — после 9-часового боя войска УНР заняли Жмеринку. Красноармейцы, отступая, взорвали тоннель и испортили 36 паровозов.
- 1939 — в Николаеве сдана в эксплуатацию городская канализация — на строительство важного для города объекта потрачено 4 млн руб.
- 1941 — в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации украинских националистов Степан Бандера.
- 1946 — впервые показали людям купальник-бикини.
- 1954 — Элвис Пресли записал свою первую песню "That's All Right, Mama".
- 1965 — в Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь.
- 1974 — в Лозанне (Швейцария) Украинская ССР подписала Всемирный почтовый конвенцию.
- 1991 — Верховный Совет УССР принял заявление о безосновательности территориальных претензий Румынии к Украине относительно Северной Буковины и Подунавья.
- 2014 — украинские войска освободили город Славянск и город Краматорск от боевиков "ДНР".
Этот день в фото
Кто родился в этот день
- 1844 — Илья Репин, русский художник-маляр украинского происхождения родом из Слобожанщины.
- 1850 — Ги де Мопассан, французский писатель.
- 1889 — Жан Кокто, французский писатель.
- 1911 — Жорж Помпиду, президент Франции (1969-1974).
- 1919 — Елена Скоропадская, младшая дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского; с 1975 году возглавляла Союз гетманцев-государственников.
- 1930 — Нил Армстронг, американский астронавт, первым ступивший на поверхность Луны.
- 1952 — Иван Заец, украинский политик.
- 1986 — Юрий Чебан, украинский гребец-каноист, двукратный чемпион Олимпийских игр (2012, 2016), бронзовый призер Олимпийских игр (2008). Заслуженный мастер спорта Украины.