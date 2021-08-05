Дрифтовал во дворе: в США звезду TikTok придавил собственный грузовик

18-летний блогер вылетел через боковое стекло.

В американском штате Флорида в результате дорожно-транспортного происшествия погиб звезда TikTok "Timbo the Redneck", настоящее имя которого — Тимоти Холл.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что 18-летний блогер дрифтовал на своем грузовике, когда не справился с управлением и вылетел через боковое стекло, а автомобиль перевернулся и придавил его.

"Я хочу поблагодарить всех поклонников, которые у него были. Он любил TikTok и просто верил всем, кто его поддерживал. Это очень много значило для него, — сказала мать Тимоти в обнародованном в Сети эмоциональном видеообращении. — Он больше не будет снимать видео" .

Инцидент произошел во дворе дома друга Тимоти — Джея Ди. Ребята выполняли трюки на авто вместе с девушкой блогера — Корой. В то же время неизвестно, пострадал ли в аварии кто-то еще.

"Грузовик просто перевернулся, он вылетел из окна со стороны водителя и автомобиль приземлился на него", — рассказал его сводный брат Тони.

"Timbo the Redneck" имел более 200 тысяч подписчиков и два миллиона лайков в TikTok. Фанаты пожертвовали на его похороны почти 10 тысяч долларов через платформу GoFundMe.

The Sun

Ранее в американском штате Калифорния скончался 19-летний звезда TikTok Энтони Барахас, который получил огнестрельное ранение во время стрельбы в кинотеатре.

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