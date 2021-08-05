ВОЗ зафиксировала более 200 симптомов постковидного синдрома

Эксперты до сих пор не знают, как долго могут оставаться симптомы "Long Covid".

Всемирная организация здравоохранения в среду, 4 августа, призвала людей, страдающих от постковидного синдрома или "Long Covid", обращаться за медицинской помощью.

Об этом сообщает AFP.

ВОЗ заявила, что поскольку в мире зарегистрировали уже более 200 тысяч заражений коронавирусом, она глубоко обеспокоена "неизвестным количеством людей, которые, возможно, все еще страдают от последствий инфекции".

"Этот постковидний синдром или "Long Covid "вызывает глубокую озабоченность ВОЗ", — высказалась во время брифинга руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.

Она отметила, что эксперты до сих пор не знают, "как долго длятся эти эффекты", поэтому ВОЗ активно работает над более широкими исследованиями и улучшением программ реабилитации для людей с "Long Covid".

По словам руководительницы клинической помощи в программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Джанет Диаз, возглавляющей усилия организации по изучению "Long Covid", ученые зарегистрировали более 200 симптомов постковидного синдрома.

Это, в частности, боль в груди, покалывание и сыпь, одышка, постоянная усталость, потеря памяти или проблемы с концентрацией (так называемый "мозговой туман"), а также сердечные и неврологические расстройства.

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Диаз добавила, что у некоторых пациентов симптомы не проходили после острой фазы, другим становилось лучше, а потом случился рецидив, а кое-кто начал жаловаться на те или иные признаки постковидного синдрома уже после выздоровления от острой фазы.

К тому же, если у одних пациентов симптомы "Long Covid" сохранялись в течение трех месяцев, то некоторым не стало лучше и после полугода.

"Мы обеспокоены тем, что может быть небольшая часть людей, у которых это будет продолжаться до девяти месяцев и дольше", — поделилась Диаз.

Как сообщалось, только в Англии около двух миллионов человек могут страдать от постковидного синдрома или "длительного COVID-19", свидетельствует исследование REACT Имперского колледжа Лондона.

Американские эксперты заявили, что 23,2% пациентов с COVID-19 имели хотя бы один симптом постковидного синдрома через 30 и более дней после диагноза.

Ранее семейный врач частной медицинской клиники "Медибор" города Житомир Тарас Буланов рассказал о необычных симптомах, течении постковида, а также указал, как скорее восстановить силы организма. Читайте об этом по ссылке.

Опасности постковидного синдрома — смотрите сегодня в ТСН.Тиждень

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