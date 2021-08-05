В Бангладеш молния убила 17 гостей свадьбы

Гости как раз направлялись к дому невесты.
В Бангладеш в результате удара молнии погибли 17 участников свадебного банкета, тогда как еще 14 человек, в том числе жених, — пострадали.
Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел в прибрежном городке Шибгандж. Гости как раз высаживалась с лодки, направляясь к дому невесты, когда их застала стихия.
По словам местных жителей, в группу попало несколько разрядов молнии.
Заметим, что в Южной Азии от удара молнии ежегодно гибнут сотни людей. После того, как в мае 2016 года молния за месяц убила более 200 человек по всей стране, власти Бангладеш объявили ее стихийным бедствием.
Эксперты говорят, что не последнюю роль в увеличении количества подобных летальных случаев сыграла вырубка лесов.
Напомним, во Львове из-за падения дерева погибла молодая пара — 20-летний военный и 18-летняя девушка. Причиной трагедии могла стать молния, которая попала в дерево.