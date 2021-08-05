США обяжут путешественников вакцинироваться от коронавируса — СМИ

Правительство страны пока не готово отменить все ограничения на поездки.

Администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает план, который потребует полной вакцинации от COVID-19 почти от всех иностранцев, которые захотят посетить США.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил Reuters, пишет CNBC.

Отмечается, что правительство страны пока не готово отменить все ограничения на поездки из-за увеличения количества случаев заболевания коронавирусом.

Также читайте В США показатель заболеваемости коронавирусом превысил пик прошлого лета

"В администрации Байдена есть межведомственные рабочие группы, которые работают над подготовкой новой системы на то время, когда мы сможем возобновить поездки", — рассказал собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, план предусматривает "поэтапный подход, который впоследствии будет означать, что иностранным гражданам, которые путешествуют в США (из всех стран), за некоторым исключением, необходимо пройти полную вакцинацию".

Недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не планируют отменять ограничения на въезд в страну для иностранцев из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19 "Дельта".

Как сообщалось, американский штат Флорида стал новым "национальным эпицентром" COVID-19 в США после того, как местные власти сообщили о рекордных 21 683 новых случаях заражения коронавирусом.

Новости мира: в США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку