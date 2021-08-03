В США показатель заболеваемости коронавирусом превысил пик прошлого лета

В США стремительно растет число заражений и госпитализаций, связанных с COVID-19.

В США недельный показатель заболеваемости COVID-19 превысил пик, который в стране наблюдали прошлым летом.

Об этом в понедельник, 2 августа, заявила директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, пишет CNBC.

Отмечается, что на прошлой неделе среднее суточное количество больных коронавирусом в США достигла 72 790 человек, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 68 700.

В то же время в субботу и воскресенье суточный прирост больных уменьшился до 68 326 и 63 250 соответственно.

"Хотя мы отчаянно хотим победить эту пандемию, COVID-19 явно не закончился, и поэтому наша битва должна продолжаться несколько дольше, — высказалась Валенски. — Это трудно. Но мы в этом вместе. И пока мы узнаем больше о COVID, мы продолжаем надеяться на проверенные способы защиты себя, наших детей и наших близких".

По ее словам, в США среднее число госпитализаций за семь дней составляет около 6200 человек в день, что примерно на 41% больше, чем за предыдущую неделю.

Также на прошлой неделе до 300 возросло среднее количество ежедневных смертей, что на 25% больше предыдущих семи дней, но все еще намного ниже пика лета 2020 года, когда в начале августа за день зафиксировали более 1100 связанных с коронавирусом летальных случаев.

Представители здравоохранения США призывают американцев прививаться от COVID-19, поскольку вакцины доказали свою высокую защиту от вируса и его новых вариантов, особенно от тяжелых заболеваний, госпитализаций и смерти.

В общем 70% взрослых в США получили хотя бы одну прививку от коронавируса.

Как сообщалось, американский штат Флорида стал новым "национальным эпицентром" COVID-19 в США после того, как местные власти сообщили о рекордных 21683 новых случаях заражения коронавирусом.

Новости мира: в США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку