В США заявили о новом "национальном эпицентре" коронавируса

В США заявили о новом "национальном эпицентре" коронавируса

На Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев коронавируса в США.

Американский штат Флорида стал новым "национальным эпицентром" COVID-19 в США после того, как местные власти сообщили о рекордных 21 683 новых случаях заражения коронавирусом.

Об этом в субботу, 31 июля, пишет The Associated Press.

Отмечается, что этот показатель является самым высоким суточным приростом больных в штате с начала пандемии. Всего на Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев заболевания в США.

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Днем ранее штат сообщал о 17 093 новых заражениях, а предыдущий рекорд во Флориде зарегистрировали 7 января, когда за сутки коронавирус подтвердили у 19 334 человек.

Ассоциация больниц Флориды заявляет, что количество госпитализаций в связи с коронавирусом в штате приближается к прошлогоднему пику, а число новых больных за последнюю неделю подскочило на 50%.

Центральное отделение Флориды AdventHealth решило пока отказаться от неэкстренных операций в пользу COVID-пациентов.

Заметим, что в субботу от всех сотрудников парка развлечений Флориды Universal Orlando потребовали ношения масок в закрытых помещениях.

Республиканский губернатор Флориды Рон ДеСантис сопротивлялся обязательному ношению масок и требованиям к вакцинации, а также ограничивал возможности местной власти вводить ограничения, призванные остановить распространение COVID-19.

В пятницу чиновник запретил школьным округам требовать от учеников носить маски.

Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок. Все из-за штамма "Дельта", который, по новым данным, могут передавать даже полностью привитые.

Новости мира: в США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

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