Израиль утилизирует 80 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer

Стоимость неиспользованных вакцин достигает 1,8 миллиона долларов.

Израиль утилизирует 80 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в полночь в воскресенье, 1 августа, у препаратов истечет срок годности. Стоимость неиспользованных вакцин достигает шести миллионов израильских шекелей или 1,8 миллиона долларов.

"Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта", — заявили в Министерстве здравоохранения страны, добавив, что не могут раскрыть точное количество препаратов из-за конфиденциальных соглашений.

Израиль ранее не выбрасывал такого большого количества вакцин во время пандемии COVID-19.

Напомним, что 30 июля Израиль первым в мире начал массовое прививание третьей дозой COVID-вакцины Pfizer/BioNTech людей старше 60 лет. Первым ревакцинировался президент страны Ицхак Герцог.

Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения до сих пор не рекомендуют ревакцинацию от COVID-19 из-за нехватки данных.

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