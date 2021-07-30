Израиль первым в мире одобрил массовое прививание третьей дозой COVID-вакцины Pfizer

Первым третью прививку получит президент Израиля Ицхак Герцог.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в четверг, 29 июля, объявил о начале кампании по получению третьей дозы вакцины от COVID-19 людьми старше 60 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Реальность доказывает, что вакцины безопасны. Реальность также доказывает, что вакцины защищают от тяжелых заболеваний и смерти. И, как с вакциной от гриппа, которую нужно время от времени обновлять, здесь все то же самое", — высказался глава израильского правительства.

Бустерную дозу вакцины от коронавируса предложат людям от 60 лет, которые были полностью вакцинированы более пяти месяцев назад.

Первым третью прививку препаратом от Pfizer в пятницу, 30 июля, получит президент Израиля Ицхак Герцог.

"Результаты (исследований. — Ред.) показывают, что со временем иммунитет организма снижается, и цель бустера — восстановить его, что значительно снижает вероятность заражения и серьезных заболеваний", — подытожил Беннет.

Отмечается, что Израиль стал первой страной, которая предложила гражданам третью дозу западной вакцины от коронавируса в широком масштабе.

В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения до сих пор не рекомендуют ревакцинацию от COVID-19 из-за нехватки данных.

Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

Новости Украины: нужно ли вакцинироваться третьей дозой против коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку