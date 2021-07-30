Байден усилил карантин для невакцинированных от коронавируса госслужащих

Байден настаивает на необходимости привить как можно большее количество людей для борьбы с COVID-штаммом "Дельта".

Президент США Джо Байден в четверг, 29 июля, обязал невакцинированных от COVID-19 государственных служащих соблюдать усиленный карантин.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что каждому служащему федерального правительства и подрядчику предложат подтвердить свой статус вакцинации от коронавируса.

"Тот, кто не подтвердит, что прошел полную вакцинацию, обязан будет носить маску на работе независимо от своего географического расположения, физического расстояния от других сотрудников и посетителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, не полностью привитые лица должны будут еженедельно до двух раз сдавать тесты на COVID-19, а также соблюдать ограничения на официальные поездки.

"Сейчас мы сталкиваемся с гораздо более распространенным штаммом этого вируса — вариантом "Дельта". Хорошая новость заключается в том, что мы к этому готовы. Мы знаем, как его остановить: сделайте прививку как можно большему количеству людей", — отметил Байден.

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В федеральном правительстве работают более четырех миллионов американцев, в том числе более двух миллионов федеральных гражданских служащих в США и во всем мире.

"Эти правила должны применяться не только к федеральным работникам и подрядчикам на объектах. Президент Байден дает указание своей команде сделать шаги по применению аналогичных стандартов ко всем федеральным подрядчикам", - добавляется в документе.

Администрация Байдена планирует поощрять к аналогичным действиям работодателей частного сектора. В частности, малым и средним предприятиям будут выплачивать компенсацию за предоставление своим сотрудникам оплачиваемого отпуска для вакцинации членов их семей, в том числе детей.

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К тому же, вскоре Министерство обороны США добавит вакцинацию от COVID-19 в перечень обязательных прививок для военнослужащих.

Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок. Все из-за штамма "Дельта", который, по новым данным, могут передавать даже полностью привитые.

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