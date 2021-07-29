Пожары в Турции: МИД прорабатывает сценарии эвакуации украинцев, а Зеленский обещает помощь в тушении

Сейчас данных о пострадавших украинских граждан нет.
МИД круглосуточно мониторит потребности украинцев и угрозы их безопасности во время масшатбних пожаров в Турции.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Министерство прорабатывает сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации.
"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан. Безопасность украинцев за рубежом — превыше всего", — подчеркнул Кулеба.
В свою очередь президент Владимир Зеленский пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помочь в борьбе с пожарами. Завтра Украина отправит в Турцию пожарный самолет.
"Высказал своему другу — президенту Реджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", — написал Зеленский.
Висловив своєму другу – Президенту @RTErdogan щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. надасть усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до . Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021
Ранее украинка, которая оказалась в эпицентре пожаров в турецком Ичмелере, рассказала о масштабах стихии.
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