"Вопли Видоплясова" отпразднует 35-летие в "Дворце Спорта"

Коллектив планирует устроить масштабный концерт.

Украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" в этом году празднует 35-летие существования.

По этому случаю коллектив готовит масштабный концерт в "Дворце Спорта". Об этом говорится в программе "Світське життя".

"Планируем сделать мегаквартирник во "Дворце Спорта", чтобы пригласить наших фанатов и пригласить молодняк, которые тоже тянутся к высокому. И они сыграют наши песни и, конечно, свои. И страна услышит гениальных музыкантов, ну, кроме нас", — поделился Олег Скрипка.

Также рокеры планируют устроить корпоратив, съесть "тортик скромный с 35 свечами" и выпить авторского розового вина фронтмена.

Кроме того, Скрипка, который воспитывает 4 детей поделился, чем занимает потомков летом.

"Безусловно, детей надо отправлять в лагеря и они уже приезжают и моют посуду за собой, убирают постель хорошо. А ходим на мультики, на пиццу ходим, делаем музыку вместе. Что там еще, слушаем рэперов каких-то молодых, ну они мне подтягивают новую музыку, некогда слушать", — рассказал звезда.

Как группа "Вопли Видоплясова" собирается праздновать 35-летие на сцене

Напомним, не так давно "Вопли Видоплясова" получила именную звезду в центре Киева. Церемония открытия состоялась 25 мая на "Площади звезд" к 35-летию рок-группы.

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