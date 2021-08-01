"Вопли Видоплясова" отпразднует 35-летие в "Дворце Спорта"

Коллектив планирует устроить масштабный концерт.
Украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" в этом году празднует 35-летие существования.
По этому случаю коллектив готовит масштабный концерт в "Дворце Спорта". Об этом говорится в программе "Світське життя".
"Планируем сделать мегаквартирник во "Дворце Спорта", чтобы пригласить наших фанатов и пригласить молодняк, которые тоже тянутся к высокому. И они сыграют наши песни и, конечно, свои. И страна услышит гениальных музыкантов, ну, кроме нас", — поделился Олег Скрипка.
Также рокеры планируют устроить корпоратив, съесть "тортик скромный с 35 свечами" и выпить авторского розового вина фронтмена.
Кроме того, Скрипка, который воспитывает 4 детей поделился, чем занимает потомков летом.
"Безусловно, детей надо отправлять в лагеря и они уже приезжают и моют посуду за собой, убирают постель хорошо. А ходим на мультики, на пиццу ходим, делаем музыку вместе. Что там еще, слушаем рэперов каких-то молодых, ну они мне подтягивают новую музыку, некогда слушать", — рассказал звезда.
Напомним, не так давно "Вопли Видоплясова" получила именную звезду в центре Киева. Церемония открытия состоялась 25 мая на "Площади звезд" к 35-летию рок-группы.