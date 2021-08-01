Оля Полякова прокомментировала фото дочери с автоматом и скандал с братьями Меладзе

Артистка объяснила свои действия.

Популярная певица Оля Полякова прокомментировала довольно скандальные последние события своей жизни.

К примеру, не так давно исполнительница отметила день рождения своего мужа Вадима. Семья устроила кубинскую вечеринку. На праздновании артистка сфотографировала свою дочь Машу с автоматом. Тогда хейтеры засыпали Олю злостными комментариями, мол, что ребенку не стоит делать фото с оружием. В программе "Світське життя" звезда отметила, что оружие было ненастоящее и прокомментировала критику пользователей.

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"Я всегда думаю, что я делаю. Это шутка и не надо искать черную кошку в темной комнате и преступление там, где его нет. Это Куба, нарко-вечеринки, все это было в истории, поэтому она была одета, как кубинская девушка. У нас было много бутафорских различных украшений для этой вечеринки. Она взяла эту винтовку в руки и выглядела очень сексуально, несмотря на то, что ей всего 16. А что, и девушки в 16 могут быть сексуальными, и за 30 с большим хвостиком тоже могут быть очень сексуальными", — отметила артистка.

Кроме того, звезда прокомментировала скандал с семьей Меладзе. Так, в конце апреля певица заявила, что Константин Меладзе предложил ей интим. Недавно, брат композитора Валерий прокомментировал секс-скандал, назвал Полякову фриком и заявил, что она все выдумала. Ответ от украинской певицы не заставил долго ждать. Со своей стороны, Полякова решила задать певцу несколько острых вопросов, в частности, о Крыме.

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В интервью исполнительница ответила, не надоело ли ей отвечать на различные упреки.

"Этим своим месседжем я хотела сказать только одно — никогда не молчите, если вас обижают. Почему это я должна не обращать внимания, когда человек захотел меня обесценить, захотел сказать: "Да она фрик, что-то там врет". Это правда! И я имею право эту правду озвучить. Если бы это была неправда, они бы мне позвонили. Как это круто, что в нашей стране можем спокойно поговорить, что никакие Меладзе и, пожалуй, даже президент не может навредить, если правда звучит. Мне только жаль, что во всем мире поддерживают жертву. В Украине и на постсоветском пространстве — жертва всегда виновата. Это надо искоренять", — добавила звезда.

Что вдохновило Оля Полякову изменить собственный имидж

Напомним, не так давно Оля Полякова показалась в бикини и ответила на хейт по поводу ее груди. Артистка эмоционально ответила подписчикам.

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