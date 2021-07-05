Меладзе назвал Полякову фриком и прокомментировал секс-скандал с братом

Артист впервые прокомментировал обвинения звезд в домогательствах Константина Меладзе.

Известный российский певец Валерий Меладзе впервые высказался по поводу обвинения его брата Константина в сексуальных домогательствах.

Так, с громкими высказываниями выступили Ани Лорак, Оля Полякова и Татьяна Найник. В интервью Ксении Собчак артист заявил, для Лорак не была в опасности, поскольку Костя — "самодостаточный человек".

"Он до такой степени скромный, интеллигентный человек. И настолько трепетно относится к женщинам, чтобы каким-то образом… Я не представляю, зная его с самого рождения, не представляю… Он может написать женщине стихи, может совершить красивый поступок. Но намекать, что он хочет чего-то взамен на что-то. У него было столько проектов! Более того, если задать вопрос самой Каролине, она сама не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула. Я не понимаю, зачем. Он не делал непристойных предложений. Этого быть просто не могло. Ни ситуация так не складывалась, ни желания у него не было. Мы обсуждаем девушек, которые нам нравятся. Она не входила в сферу его интересов", — сообщил Валерий.

Звезда добавил, что, вероятно, Ани Лорак таким образом отомстила за обиду, когда Константин не продлил с ней работу. Прокомментировал знаменитость и заявление Оли Поляковой. Певец сказал, что украинская певица — фрик и сравнил ее с Сергеем Зверевым.

"Я помню ее. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнительница, мне кажется. Я помню, что Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев. их обвинения — это тупое тиражирование того, что где-то прокатило уже. Зачем сейчас им пиариться на моем брате? Я думаю, к ним приставало огромное количество мужчин. Разве это интересно?" — отметил знаменитость.

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Брат композитора также отметил, что скандальные заявления невозможно доказать. Он убежден, что это ложь и всегда будет поддерживать Костю, а репутация Лорак, Поляковой и Найник тоже страдает: "С этим не надо ничего делать. Это невозможно доказать. Сотрясение воздуха. Пусть все общество, которое принимает это дерьмо, пусть оно с этим живет. Я всегда буду с моим братом. Я голову даю на отсечение, что харассмента не было и не могло быть".

Напомним, не все женщины, которые сотрудничали с Константином Меладзе, столь категоричны. Так, встала на защиту экс-продюсера Надежда Мейхер, которая тоже была солисткой популярного трио "ВИА Гра". Актриса отметила, что все обвинения против Меладзе не стоит воспринимать серьезно и добавила, что притязания и Костя — это противоположные вещи. Не осталась в стороне и исполнительница Анастасия Приходько. Звезда заявила, что не получала от известного композитора непристойных предложений.

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