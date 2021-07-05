В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты

В июле Минцифры планирует запустить также ПЦР-тестирование и сертификаты для тех, кто переболел.

В приложении "Дія" появились первые цифровые COVID-сертификаты для вакцинированных от коронавируса украинцев.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

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"Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и сертификаты для тех, кто переболел", — сообщил представитель министерства.

По словам Вискуба, на выходных закончилась работа над первым этапом этого проекау, который длился полтора месяца. Участие в этом взял команды Минцифры, МЗ, НСЗУ, МИД, Евроделегации, международных партнеров EU4DigitalUA и EGAP, ГП "Действие", сообщил он. "Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированы смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", говорится в заметке.

Уже на этой неделе ведомство начнет проходить самооценку готовности к признанию украинских сертификатов странами-членами ЕС. После начнется процесс заключения международных соглашений.

Министр напомнил, что сейчас есть два сертификата — международный для путешествий, а также внутренний — для использования внутри страны.

Напомним, Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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