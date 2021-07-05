У застосунку "Дія" з'явилися перші COVID-сертифікати

Протягом липня Мінцифри планує запустити також ПЛР-тестування і сертифікати для тих, хто перехворів.

У застосунку "Дія" з'явилися перші цифрові COVID-сертифікати для вакцинованих від коронавірусу українців.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра цифровий трансформації Олексій Вискуб.

Також читайте В Україні вводять COVID-сертифікати: який вигляд має документ і чи визнає його Європа та світ

"Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування і сертифікати для тих, хто перехворів", - повідомив представник міністерства.

За словами Вискуба, на вихідних закінчилася робота над першим етапом цього проєкту, який тривав півтора місяці. Участь у цьому взял команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів EU4DigitalUA та EGAP, ДП "Дія", повідомив він. "Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних", йдеться у дописі.

Вже цього тижня відомство почне проходити самооцінку готовності до визнання українських сертифікатів країнами-членами ЄС. Після почнеться процес укладення міжнародних угод.

Міністр нагадав,що наразі є два сертифікати - міжнародний для подорожей, а також внутрішній - для використання всередині країни.

Нагадаємо, Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

Новини України: коронавірусні сертифікати починають працювати у тестовому режимі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання