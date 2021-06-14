Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію: який вигляд вони мають

Щоб отримати документ, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.

Хто видає ці міжнародні бланки про вакцинацію і чи чи можна з ним поїхати за кордон, розповіли у Сніданку з 1+1.

Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження. Утім, треба перевіряти, щоб було все, як у закордонному паспорті. У нижній частині документа вказано, коли зроблене перше і друге щеплення проти коронавірусу, а також яким препаратом. Важливо, щоб це була одна вакцина.

Також читайте У МОЗ розповіли, які переваги матимуть щеплені двома дозами українці

Якщо ви отримали повну вакцинацію, то автоматично такий папір не видадуть. "Щоб отримати цей сертифікат, якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, то треба до нього звернутися. Він його роздруковує. Необхідно бути зареєстрованим на порталі HELSI.me", - каже сімейна лікарка Ганна Сєрова.

На українському сертифікаті немає QR-коду, як, наприклад, на іспанському. Лікар-стоматолог з Іспанії Сергій Петращук каже, що на документі обов’язково має бути QR-код для того, щоб на кордоні могли перевірити, чи справжня така довідка. "Я маю сертифікат про вакцинацію з QR-кодом. Я з ним можу вільно їздити в Євросоюзі. Цей сертифікат у мене постійно перевіряють на кордоні", - розповів він.

Поки що український документ визнали дві країни: Угорщина та Молдова. Днями з ним можна буде поїхати до Грузії та Туреччини. Варто наголосити, що такі документи дозволять після повернення з-за кордону до України не сидіти на самоізоляції, а також вони звільняють від ПЛР-тестування.

Від 1 липня в Україні будуть видавати паспорти вакцинації чи, як ще їх називають, паспорти здоров’я. Вочевидь, що туди будуть заносити інформацію не лише про вакцинацію, а й про перенесений коронавірус, ПЛР-тесутвання чи експрес-тест, а також про наявність антитіл до коронавірусу. Він точно відомо, що він матиме електронний і паперовий варіант.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання