Біля Рівного жінка народила дитину вночі серед лісу

Породілля разом із знайомим заблукали на автомобілі в лісі, тож народжувати довелось в екстримальних умовах.

У суботу, 12 червня, в Рівненській області породілля народжувала дитину вночі серед лісу. Жінку відвозив до лікарні її знайомий, але вони заблукали. Тож лікарям довелося приймати пологи в екстримальних умовах. Жінка народила в автомобілі просто серед лісу о першій годині ночі.

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Як повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги, медики отримали повідомлення на лінію "103", що водій з породіллею в авто заблукав.

"Мене попросили відвезти в пологове в Зарічному. Ми в селі Храпин... Дороги фактично немає. Я не доїду. У жінки почалися пологи (37 тиждень). Я не знаю що робити", - розповів чоловік, який телефонував.

Опісля виклику бригада швидкої негайно виїхала на виклик, але тут виникла інша складність - чоловік толком не міг пояснити, де знаходиться. Перейми посилювалися, а навколо - лише темний ліс.

Проїхавши майже 20 км по бездоріжжю медики помітили автомобіль. У ньому і була вагітна жінка. Але на момент приїзду прейми вже розпочались. Перенести жінку в карету медичної допомоги не було змоги, тому фельдшеру довелося приймати пологи просто в авомобілі.

Жінка народила хлопчик вагою 3100 грамів, все, на щастя, закінчилось добре. Зараз з породіллею і її дитиною все гаразд.

Нагадаємо, у Харківській області жінка народила дорогою до лікарні.

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