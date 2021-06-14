Державні виші підняли річну вартість за контрактом на 10%.

В українських університетах подорожчало навчання.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Державні виші підняли річну вартість за контрактом на 10%. Так, навчання в Київському національному університеті імені Шевченка – найдорожче. Ціни коливаються від 31 до майже 58 тисяч гривень.

У Харківському національному юридичному університеті за контракт треба сплатити від 30 тисяч. Навчання у Львівському національному університеті обІйдеться мінімум у 23 тисячі гривень.

Як повідомлялося, у підпорядкуванні Міносвіти перебуває понад 130 вищих навчальних закладів, зокрема, класичні університети, академії, інститути, консерваторії. У середньому за кошти державного бюджету навчається 50% випускників шкіл.

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