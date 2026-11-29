Пегас / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, які, найімовірніше, стосуватимуться господарства та побуту: вони обіцяють бути вдалими.

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Символ дня: пегас.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит.

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За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, минають швидко та без ускладнень, особливо якщо не зволікати з лікуванням.

Харчування дня: необхідно включити до раціону продукти, що сприяють кровотворенню — печінку, червоні ягоди та фрукти, а також червоне сухе вино.

Стрижка дня: сприятливий день для стрижки.

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Магія і містика дня: карти Таро дадуть відповіді на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не містять корисної інформації — можна не брати їх близько до серця.

Табу дня: необхідно відмовитися від алкоголю, міцної кави та сигарет.

Цитата дня: «Творчість — це хвороба душі, як перлина — хвороба молюска» (Генріх Гейне).

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