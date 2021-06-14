В украинских университетах подорожало обучение

Государственные вузы подняли годовую стоимость по контракту на 10%.

В украинских университетах подорожало обучения.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Государственные вузы подняли годовую стоимость по контракту на 10%. Так, обучение в Киевском национальном университете имени Шевченко — самое дорогое. Цены колеблются от 31 до почти 58 тысяч гривен.

В Харьковском национальном юридическом университете за контракт нужно заплатить от 30 тысяч. Обучение в Львовском национальном университете обойдется минимум в 23 тысяч гривен.

Как сообщалось, в подчинении Минобразования находится более 130 высших учебных заведений, в частности, классические университеты, академии, институты, консерватории. В среднем за средства государственного бюджета учится 50% выпускников школ.

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