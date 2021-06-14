У Ровно женщина родила ребенка ночью в лесу

Роженица вместе со знакомым заблудились на автомобиле в лесу, поэтому рожать пришлось в экстремальных условиях.

В субботу, 12 июня, в Ровенской области роженица рожала ребенка ночью в лесу. Женщину отвозил в больницу ее знакомый, но они заблудились. Поэтому врачам пришлось принимать роды в экстремальных условиях. Женщина родила в автомобиле просто в лесу в час ночи.

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Как сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи, медики получили сообщение на линию "103", что водитель с роженицей в авто заблудился.

"Меня попросили отвезти в роддом в Заречном. Мы в селе Храпин... Дороги фактически нет. Я не доеду. У женщины начались роды (37 неделя). Я не знаю что делать", — рассказал мужчина, который звонил.

После вызова бригада скорой выехала на вызов, но тут возникла другая сложность — мужчина толком не мог объяснить, где находится. Схватки усиливались, а вокруг — только темный лес.

Проехав почти 20 км по бездорожью медики заметили автомобиль. В нем и была беременная женщина. Но на момент приезда схватки уже начались. Перенести женщину в карету медицинской помощи не было возможности, поэтому фельдшеру пришлось принимать роды прямо в авомобиле.

Женщина родила мальчик весом 3100 граммов, все, к счастью, закончилось хорошо. Сейчас у роженицей и ее ребенка все в порядке.

Напомним, в Харьковской области женщина родила по дороге в больницу.

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