Ударил ножом в грудь: на Волыни отец убил своего сына

Ударил ножом в грудь: на Волыни отец убил своего сына

36-летний сын от полученных травм скончался.

В субботу, 3 июля, в одном из сел Луцкого района Волынской области 60-летний отец убил своего 36-летнего сына. Конфликт между мужчинами произошел во время застолья.

Об этом сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

60-летний мужчина ударил сына ножом в область грудной клетки. 36-летний сын от полученных травм скончался.

Полицейские задержали злоумышленника и объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области 18-летняя беременная дочь убила мать и закопала ее во дворе, потому что испугалась осуждения.

[media type="video" id="387401425"

Во Львове подозреваемого в убийстве хотят отпустить под домашний арест – "Секретные материалы"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку