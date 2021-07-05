Вдарив ножем у груди: на Волині батько вбив свого сина

Вдарив ножем у груди: на Волині батько вбив свого сина

36-річний син від отриманих травм помер.

У суботу, 3 липня, в одному із сіл Луцького району Волинської області 60-річний батько вбив свого 36-річного сина. Конфлікт між чоловіками стався під час застілля.

Про це сьогодні, 5 липня, повідомила пресслужба поліції Волинської області.

60-річний чоловік вдарив сина ножем в область грудної клітки. 36-річний син від отриманих травм помер.

Поліцейські затримали зловмисника та оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Київській області 18-річна вагітна донька вбила матір та закопала її на подвір'ї, бо злякалась осуду.

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