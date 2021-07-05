Меладзе назвав Полякову фріком та прокоментував секс-скандал з братом

Артист вперше прокоментував звинувачення зірок у домаганнях Костянтина Меладзе.

Відомий російський співак Валерій Меладзе вперше висловився про звинувачення його брата Костянтина в сексуальних домаганнях.

Так, із гучними висловлюваннями виступили Ані Лорак, Оля Полякова та Тетяна Найник. В інтерв'ю Ксенії Собчак артист заявив, для Лорак не було небезпеки, оскільки Костя – "самодостатня людина".

"Він настільки скромний, інтелігентний чоловік і настільки трепетно відноситься до жінок, щоб якимось чином... Я не уявляю, знаючи його з самого народження, не уявляю... Він може написати жінці вірші, може зробити гарний вчинок. Але натякати, що він хоче чогось в обмін на щось. У нього було стільки проєктів! Більш того, якщо запитати саму Кароліну, вона сама не зможе пояснити, до чого вона все це ляпнула. Я не розумію навіщо. Він не робив непристойних пропозицій. Цього бути просто не могло. Ні ситуація так не складалася, ні бажання у нього не було. Ми обговорюємо дівчат, які нам подобаються. Вона не входила в сферу його інтересів", – повідомив Валерій.

Зірка додав, що, ймовірно, Ані Лорак таким чином помстилася за образу, коли Костянтин не продовжив з нею працювати.

Прокоментував знаменитість і заяву Олі Полякової. Співак сказав, що українська співачка – фрік та порівняв її із Сергієм Звєрєвим.

"Я пам'ятаю її. Вона шокувала мене. По перше, це фрік, а не виконавиця, мені здається. Я пам'ятаю, що Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв. Їхні звинувачення - це тупе тиражування того, що десь прокатило вже. Навіщо зараз їм піаритися на моєму браті? Я думаю, до них чіплялася величезна кількість чоловіків. Хіба це цікаво?" – зазначив знаменитість.

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Брат композитора також зауважив, що скандальні заяви неможливо довести. Він переконаний, що це брехня та завжди буде підтримувати Костю, а репутація Лорак, Полякової та Найник теж страждає: "З цим не треба нічого робити. Це неможливо довести. Струс повітря. Нехай все суспільство, яке приймає це лайно, нехай воно з цим живе. Я завжди буду з моїм братом. Я голову даю на відсіч, що харасменту не було і не могло бути".

Нагадаємо, не усі жінки, які співпрацювати із Костянтином Меладзе, такі категоричні. Так, стала на захист експродюсера Надія Мейхер, яка теж була солісткою популярного тріо "ВІА Гра". Акторка зауважила, що всі звинувачення проти Меладзе не варто сприймати серйозно і додала, що домагання і Костя - це протилежні речі. Не лишилася осторонь і виконавиця Анастасія Приходько. Зірка заявила, що не отримувала від відомого композитора непристойних пропозицій.

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