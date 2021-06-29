Оля Полякову захейтили за фото дочери с автоматом

Артистка опубликовала снимок в своем Instagram.

Известную певицу Олю Полякову раскритиковали за снимок старшей дочери.

Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, на которой Маша позирует в кресле-коконе, одетая в топ и желтую юбку. В руках модель держит автомат.

instagram.com/polyakovamusic

"Хозяйка артеля", — написала звезда.

Большинство пользователей не оценили снимок и оставили в комментариях кучу гневных сообщений.

К чему автомат? Вы, может, забыли, что сейчас для тысячи ребят Украины это ежедневный атрибут, потому что они на войне. А ты какого черта его взяла?

Очень неуместен автомат

Зря вы выставляете свою девочку в такой ипостаси. Ей еще рано.

Автомат лишний на фото

Девочка красивая безусловно, но автомат совсем ей ни к чему

Впрочем, было много фолловеров, которые поддержали Олю и Машу, посоветовав "не слушать завистливых и злых людей": "Прикольное фото. А нашим людям всегда все не так", "Красавица, не слушай никого. У нас такой народ — одно быдло, знают только обисрать и обсудить, а сами и ногтя твоего не стоят".

Напомним, ранее Оля Полякова вспомнила, как над ней издевались девушки в детстве. Однажды из-за хейта будущая артистка сбежала из детского лагеря.

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