Оля Полякову захейтили за фото дочери с автоматом

Артистка опубликовала снимок в своем Instagram.
Известную певицу Олю Полякову раскритиковали за снимок старшей дочери.
Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, на которой Маша позирует в кресле-коконе, одетая в топ и желтую юбку. В руках модель держит автомат.
"Хозяйка артеля", — написала звезда.
Большинство пользователей не оценили снимок и оставили в комментариях кучу гневных сообщений.
- К чему автомат? Вы, может, забыли, что сейчас для тысячи ребят Украины это ежедневный атрибут, потому что они на войне. А ты какого черта его взяла?
- Очень неуместен автомат
- Зря вы выставляете свою девочку в такой ипостаси. Ей еще рано.
- Автомат лишний на фото
- Девочка красивая безусловно, но автомат совсем ей ни к чему
Впрочем, было много фолловеров, которые поддержали Олю и Машу, посоветовав "не слушать завистливых и злых людей": "Прикольное фото. А нашим людям всегда все не так", "Красавица, не слушай никого. У нас такой народ — одно быдло, знают только обисрать и обсудить, а сами и ногтя твоего не стоят".
Напомним, ранее Оля Полякова вспомнила, как над ней издевались девушки в детстве. Однажды из-за хейта будущая артистка сбежала из детского лагеря.