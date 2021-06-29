Олю Полякову захейтили за фото доньки з автоматом

Артистка опублікувала знімок у своєму Instagram.

Відому співачку Олю Полякову розкритикували за знімок старшої доньки.

Так, на сторінці в Instagram артистка запостила світлину, на якій Маша позує у кріслі-коконі, одягнена у топ та жовту спідницю. У руках модель тримає автомат.

instagram.com/polyakovamusic

"Господиня артіля", – написала зірка.

Більшість юзерів не оцінили знімок та залишили в коментарях купу гнівних повідомлень.

До чого автомат? Ви, може, забули, що зараз для тисячі хлопців та дівчат України це щоденний атрибут, бо вони на війні. А ти якого біса його взяла?

Дуже недоречний автомат

Даремно ви виставляєте свою дівчинку в такій іпостасі. Їй ще зарано.

Автомат зайвий на фото

Дівчинка красива безумовно, але автомат зовсім їй ні до чого

Втім, було чимало фоловерів, які підтримали Олю та Машу, порадивши, "не слухати заздрісних та злих людей": "Прикольне фото. А нашим людям завжди все не так", "Красуня, не слухай нікого. У нас такий народ – одне бидло, знають лише обісрати і обговорити, а самі і нігтя твого не варті".

Нагадаємо, раніше Оля Полякова пригадала, як з неї знущалися дівчата в дитинстві. Одного разу через хейт майбутня артистка втекла із дитячого табору.

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