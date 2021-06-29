Олю Полякову захейтили за фото доньки з автоматом

Артистка опублікувала знімок у своєму Instagram.
Відому співачку Олю Полякову розкритикували за знімок старшої доньки.
Так, на сторінці в Instagram артистка запостила світлину, на якій Маша позує у кріслі-коконі, одягнена у топ та жовту спідницю. У руках модель тримає автомат.
"Господиня артіля", – написала зірка.
Більшість юзерів не оцінили знімок та залишили в коментарях купу гнівних повідомлень.
- До чого автомат? Ви, може, забули, що зараз для тисячі хлопців та дівчат України це щоденний атрибут, бо вони на війні. А ти якого біса його взяла?
- Дуже недоречний автомат
- Даремно ви виставляєте свою дівчинку в такій іпостасі. Їй ще зарано.
- Автомат зайвий на фото
- Дівчинка красива безумовно, але автомат зовсім їй ні до чого
Втім, було чимало фоловерів, які підтримали Олю та Машу, порадивши, "не слухати заздрісних та злих людей": "Прикольне фото. А нашим людям завжди все не так", "Красуня, не слухай нікого. У нас такий народ – одне бидло, знають лише обісрати і обговорити, а самі і нігтя твого не варті".
Нагадаємо, раніше Оля Полякова пригадала, як з неї знущалися дівчата в дитинстві. Одного разу через хейт майбутня артистка втекла із дитячого табору.