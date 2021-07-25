Дочь Оли Поляковой сыграла первый сольный концерт и озадачила бранной песней

Звездная мама осталась в восторге от выступления 16-летней Маши.

Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно создала свою рок-группу, дала первый сольный концерт.

Коллектив "ШВЫ" выступил в Киеве, куда пришли друзья молодых исполнителей, блогеры и звездная мама солистки.

instagram.com/polyakovamusic

На концерт Маша нарядилась в короткое черное платье и кеды. Свой образ модель дополнила чокером, серьгами в виде крестиков и насыщенным макияжем.

instagram.com/polyakovamusic

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Присутствующие танцевали и отрывались под тяжелую музыку. Осталась в восторге от выступления дочери и Полякова.

instagram.com/polyakovamusic

"И так первый сольный концерт! Спасибо всем тем, кто нас поддерживал! Дальше больше!!!" — прокомментировала солистка.

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

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Что это было?

Ужас! Ушам больно! Один крик и мат

Все было бы классно, но без матов

В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку.

"Маша!!! Ты порвала! Реально прыгали все! А это дорогого стоит, на концерте где песни звучали впервые! Не читай говенных комментов, они ничего не значат! Ты в 100 раз талантливее и энергичнее меня, в твоём возрасте, мне понадобились годы , что бы бы раскрыться! Ты уже открыта, для нового для творчества , которое ты пишешь сама! В добрый путь! Я горжусь тобой!" — прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, не так давно Маша Полякова вызвала споры видео с репетиции своей группы. Дочь звезды опубликовала ролик отснятый во время репетиции.

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