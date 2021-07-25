Дочь Оли Поляковой сыграла первый сольный концерт и озадачила бранной песней

Звездная мама осталась в восторге от выступления 16-летней Маши.
Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно создала свою рок-группу, дала первый сольный концерт.
Коллектив "ШВЫ" выступил в Киеве, куда пришли друзья молодых исполнителей, блогеры и звездная мама солистки.
На концерт Маша нарядилась в короткое черное платье и кеды. Свой образ модель дополнила чокером, серьгами в виде крестиков и насыщенным макияжем.
16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".
Присутствующие танцевали и отрывались под тяжелую музыку. Осталась в восторге от выступления дочери и Полякова.
"И так первый сольный концерт! Спасибо всем тем, кто нас поддерживал! Дальше больше!!!" — прокомментировала солистка.
Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.
- Не понравилось. Разочарование
- Что это было?
- Ужас! Ушам больно! Один крик и мат
- Все было бы классно, но без матов
В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку.
"Маша!!! Ты порвала! Реально прыгали все! А это дорогого стоит, на концерте где песни звучали впервые! Не читай говенных комментов, они ничего не значат! Ты в 100 раз талантливее и энергичнее меня, в твоём возрасте, мне понадобились годы , что бы бы раскрыться! Ты уже открыта, для нового для творчества , которое ты пишешь сама! В добрый путь! Я горжусь тобой!" — прокомментировала Оля Полякова.
Напомним, не так давно Маша Полякова вызвала споры видео с репетиции своей группы. Дочь звезды опубликовала ролик отснятый во время репетиции.