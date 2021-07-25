В США в ожидании казни умер серийный убийца из "Игр для знакомства"

Мужчина скончался в больнице.
77-летний Родни Алкала — серийный убийца и маньяк, приговорен к смертной казни в американском штате Калифорния за убийство 12-летней девочки и еще четырех женщин, умер до исполнения приговора.
Об этом пишет издание ВВС.
Отмечается, что смерть наступила от естественных причин в больнице, сообщила администрация тюрьмы. Однако больше подробностей не сообщается.
Напомним, что Алькала, который известен также по прозвищу убийца из "игры знакомств", поскольку принимал участие в одноименном американском телешоу, был осужден в 2010 году. Хотя впервые впервые был приговорен к смертной казни в округе Ориндж в 1980 году за похищение и убийство 12-летней Робин Самсо, совершенные в Лос-Анджелесе годом ранее.
Однако Верховный суд Калифорнии отменил приговор и назначил новое рассмотрение. Повторный суд состоялся в 1986 году, Алькале снова приговорили к смерти, но и этот приговор был отменен.
В последующие годы следователи обнаружили доказательства причастности Алькалы к другим убийствам.
В 2010 году суд присяжных признал его виновным в убийстве Робин Самсо, а также еще четырех женщин в возрасте от 18 до 32 лет в период с 1977-го до 1979 год. Тогда же ему был вынесен смертный приговор, который остался в силе.
Сейчас в камерах смертников в Калифорнии находятся около 700 заключенных, но губернатор Гэвин Ньюсом ввел мораторий на смертную казнь.