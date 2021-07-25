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Бельгию накрыла новое наводнение: потоки воды несли машины

Бельгию накрыла новое наводнение: потоки воды несли машины

Бельгию накрыла новое наводнение: потоки воды несли машины

В затопленной провинции начались оползни.

Бельгия, которая не оправилось от предыдущего затопления, снова ушла под воду из-за сильных ливней.

О результатах этой стихии сообщает издание DW со ссылкой на местную метеослужбу.

На этот раз наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Город Динан претерпел значительных разрушений — в населенном пункте вода смывала автомобили. А в городе Намюр состоялся селевой оползень.

Пока сообщений о человеческих жертвах не поступало.

В другой части страны выпал град, местами он был с размер перепелиного яйца, а в других городах был мелкий и создал "снежный" покров.

Напомним, что наводнение в Бельгии за три дня 14 — 16 июля нанесло ущерб на 10 млрд евро, однако окончательная сумма еще не названа. Хуже всего, что известно о более 30 погибших и еще десяток людей — пропавших без вести.