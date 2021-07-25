Бельгию накрыла новое наводнение: потоки воды несли машины

В затопленной провинции начались оползни.
Бельгия, которая не оправилось от предыдущего затопления, снова ушла под воду из-за сильных ливней.
О результатах этой стихии сообщает издание DW со ссылкой на местную метеослужбу.
На этот раз наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.
Opnieuw heel wat schade in #Dinant na de regenbuien, niet normaal meer! #inondations #wateroverlast— Meteo Reni — Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021
René Moens pic.twitter.com/Pitk4fHyW7
Город Динан претерпел значительных разрушений — в населенном пункте вода смывала автомобили. А в городе Намюр состоялся селевой оползень.
Пока сообщений о человеческих жертвах не поступало.
Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water #wateroverlast #inondations— Meteo Reni — Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021
Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx
⛈ De nouvelles inondations dramatiques (mais localisées) ont touché Dinant en Belgique (province de Namur) ce soir au passage d'un orage diluvien! (© Scotty Noel) pic.twitter.com/rJBOcnGNwx— Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021
В другой части страны выпал град, местами он был с размер перепелиного яйца, а в других городах был мелкий и создал "снежный" покров.
Напомним, что наводнение в Бельгии за три дня 14 — 16 июля нанесло ущерб на 10 млрд евро, однако окончательная сумма еще не названа. Хуже всего, что известно о более 30 погибших и еще десяток людей — пропавших без вести.