Бельгию накрыла новое наводнение: потоки воды несли машины

В затопленной провинции начались оползни.

Бельгия, которая не оправилось от предыдущего затопления, снова ушла под воду из-за сильных ливней.

О результатах этой стихии сообщает издание DW со ссылкой на местную метеослужбу.

На этот раз наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Opnieuw heel wat schade in #Dinant na de regenbuien, niet normaal meer! #inondations #wateroverlast



René Moens pic.twitter.com/Pitk4fHyW7 — Meteo Reni — Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Город Динан претерпел значительных разрушений — в населенном пункте вода смывала автомобили. А в городе Намюр состоялся селевой оползень.

Пока сообщений о человеческих жертвах не поступало.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water #wateroverlast #inondations



Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni — Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021 ⛈ De nouvelles inondations dramatiques (mais localisées) ont touché Dinant en Belgique (province de Namur) ce soir au passage d'un orage diluvien! (© Scotty Noel) pic.twitter.com/rJBOcnGNwx — Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021 В другой части страны выпал град, местами он был с размер перепелиного яйца, а в других городах был мелкий и создал "снежный" покров.

Напомним, что наводнение в Бельгии за три дня 14 — 16 июля нанесло ущерб на 10 млрд евро, однако окончательная сумма еще не названа. Хуже всего, что известно о более 30 погибших и еще десяток людей — пропавших без вести.

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