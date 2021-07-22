Ущерб от наводнения в Бельгии превысили 10 млрд евро

В результате наводнения в Бельгии на утро четверга погибли 32 человека, все они опознаны. Еще 18 — все еще считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Бельгии за три дня 14 — 16 июля нанесло ущерб на 10 млрд евро, однако окончательная сумма еще не названа.

Об этом в четверг, 22 июля, сообщает телеканал RTL.

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"Предварительный ущерб от наводнения оценивается правительством Валлонии (южный франкоязычный регион Бельгии), он уже превышает 10 млрд евро", — говорится в сообщении.

В понедельник правительство Валлонии объявило о создании экстренного плана поддержки восстановления в регионе объемом в 2 млрд евро. При этом 800 млн евро для этого плана будут переведены с другого плана поддержки экономики Валлонии, направленного на восстановление региона после пандемии. В то же время местные власти рассчитывают получить дополнительную помощь со стороны ЕС.

Сумма страховых выплат пострадавшим уже превысила 350 млн евро, пишет издание Le Soir.

По официальным данным, в результате наводнения в Бельгии на утро четверга погибли 32 человека, все они опознаны. Еще 18 — все еще считаются пропавшими без вести. Также разрушены или повреждены более десяти тысяч домов, а около 1,5 тысячи домов все еще остаются без водоснабжения, 10,5 тысячи домов — без света и 10000 — без газоснабжения.

Напомним:

В Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. 128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии. Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.

128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии. Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер. Катастрофические наводнения, которые в последнее время свирепствуют в Европе, к 2100 году могут участиться в 14 раз вследствие глобального потепления. Ученые оценили изменение медленных штормов по сценарию, когда выбросы углерода не сокращаются и продолжают расти.

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